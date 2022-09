Fantastilise potentsiaaliga hambakliinik

Rahulolevad töötajad = rahulolevad patsiendid

„Meil on korralikud palgad, tervisepoliis ja motivatsioonipakett, samuti päris palju võimalusi arenemiseks ja koolituseks. Koolituseelarve on meil suur, seega kui me näeme, et arst tahab oma kompetentsi laiendada ja midagi juurde õppida, siis me soodustame seda. See loob lõppkokkuvõttes väärtusi juurde ning moodustab tugeva vundamendi,“ sõnab Volkov ja lisab, et tänu sellele ongi õnnestunud aastate jooksul palju häid spetsialiste välja õpetada. Veel rõhutab ta, et Tallinna Hambakliiniku laenukoormus on täpselt null eurot ja töötajatel ei olnud vaja palga laekumise pärast muretseta ka koroonapandeemia alguses, kui kliinik vaid valverežiimil töötas. Töötajate täiendkoolitused toimuvad üle maailma, lisaks Eestile ka Saksamaal, Portugalis, Brasiilias, Austraalias, Prantsusmaal ja mujal. Kuna hambaravi areneb suure kiirusega, on uued oskused alati tihedalt seotud tehnoloogiaga ja kompetentsus tagab ühtlasi kliiniku hea maine.