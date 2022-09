Martin Villig: kui õpetajate palk oluliselt ei tõuse, on Eesti IT-edulugu ohus

Villigu kinnitusel näitavad andmed, et matemaatika ja reaalainete õpetamine on Eestis kriisi äärel, sest näiteks juba iga viies matemaatika- ja lausa iga neljas füüsikaõpetaja on 60-aastane või vanem. „Pensionile jääjate asemele aga uusi õpetajaid ei tule, ülikoolide vastuvõtus jäävad kohad tühjaks. Vajaliku hariduse ja motivatsiooniga õpetajate ja õppejõudude hulk aina väheneb, sest palk pole konkurentsivõimeline. Seetõttu jääb IT-sektoris puudu tuhandeid tarku töötajaid, sest ilma alusteadmisteta pole noortel võimalik ka inseneriks edasi õppida,“ selgitas Villig.