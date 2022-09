Tatjana jalutab sageli oma üheaastase tütrega Kadrioru pargi lähedal. Seal on noore ema sõnul tema lemmikpaik – Ossetia pirukakohvik. „Me käime seal sageli lõunatamas, sest seal on head pakkumised – mõnus rikkalik supp koos pirukaviiluga. Meil on seal käimine juba traditsiooniks,“ ütleb Tatjana. Nüüd on aga hinnad tõusnud. „Näiteks meie lemmiklõuna, mis varem maksis 4,50 eurot, maksab nüüd 5,50 eurot. Ka pirukate hinnad on tõusnud,“ oli Tatjana pettunud. Samas mõistab ta, et hinnatõus on ootuspärane.