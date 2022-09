LHV kodulaenude maht jõudis miljardini

LHV eraisikute finantseerimise juhi Catlin Vatsel tõdeb, et kodu ostmine ja laenu võtmine on inimese elu üks suurimaid oskuseid. Tema sõnul on LHV kodulaenuportfelli kiire kasvu taga kogu meeskonna soov ja pingutus pakkuda turu parimat kodulaenu kogemust.