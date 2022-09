Õpetlik juhtum. Eakas klient sai uue elektrilepingu pakkumise, mis pani suure energiafirma vabandama

Paljudel klientidel lõpevad senised elektrilepingud. Sotsiaalmeedias on juhitud tähelepanu asjaolule, et lõppeva elektrilepingu asemele pakutakse uut lepingut, milles megavatt-tunni hind on mitu korda kõrgem. Praegust aega arvestades on see mõistetav, kuid paraku võinuks vanainimene valida ka odavama variandi, mida pakkumises ei olnudki.