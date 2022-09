Lekkinud plaanid. Euroopa Liit tahab kehtestada elektrile hinnapiiri ja piirata tarbimist

Financial Times'ile esitatud ettepanekute eelnõus ütles Euroopa Komisjon, et liikmesriikidel soovitakse piirata tuuleparkide, tuuma- ja söeelektrijaamade elektrienergia hinda 200 euroga megavatt-tunni kohta.

Komisjoni sõnul peaks ülemmäär olema piisavalt kõrge, et see ei tohiks takistada tulevasi investeeringuid mitte gaasiga tootvatesse energiatesse.

Mitmed liikmesriigid on kurtnud, et EL ei ole energia hinnatõusu takistamisel piisavalt kiiresti tegutsenud. Mõned, sealhulgas Hispaania ja Itaalia, on nõudnud komisjonilt gaasi- ja elektriturgude lahtisidumist.