Rahvusvaheline krüptofirma investeeris Eesti kunstiidusse

Kanvas.ai kaasasutaja ja tegevjuhi Astrid Laupmaa sõnul on Kanvas.ai esimene kunstiidu Baltikumis, kellesse Tezos on investeerinud. „Investeeringu abil saame arendada NFT-dega seotud tehnilist poolt ja laieneda ka teistesse Euroopa riikidesse,“ sõnas Laupmaa pressiteates.

Poolteist aastat tagasi Astrid Laupmaa ja Julian Kaljuvee poolt loodud Kanvas.ai jaoks on Tezos esimene suurem investor. Laupmaa sõnul pole kunstiidu teinud seni ühtegi suuremat rahastusringi, kuna ettevõtte fookus on olnud sobiva tehnoloogia arendamisel. Tezose investeering võimaldab ettevõttel ehitada platvormile uut tehnoloogiat, mille järel plaanib Kanvas.ai viia läbi ka suurema kaasamisringi. Platvormi esimesed ingelinvestorid olid Sonny Aswani, Marek Pärtel ja Julian Kaljuvee.

Kanvas.ai pakub nii kunstnikele, kollektsionääridele kui ka galeriidele erinevaid tehnilisi lahendusi: virtuaalset ostu-müügi keskkonda, kollektsionääride järelturgu, veebinäituseid, võimalusi kasutada NFT ja liitreaalsuse tehnoloogiat. „Kunstituru üks suurimaid probleeme on, et kunst on väga lokaalne ning kunstnikul on raske rahvusvahelist haaret kasvatada. Tehnoloogia aga avab kunstikogukonna jaoks väga palju uusi võimalusi, kuid paljudel kunstnikel ja galeriidel jääb puudu ressurssidest, et uusi tehnoloogiaid kasutusele võtta. Meie platvorm pakub kunstnikele ja galeriidele neid võimalusi ning seeläbi jõuab kunst palju laiema auditooriumini,“ lausus Laupmaa.