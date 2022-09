Sanktsioonide tõttu poelettidelt eemaldatud armastatud jook on ühes ketis tagasi. Teised on ettevaatlikumad

Venemaa agressioon Ukrainas tõi Eesti jaekaubanduses kaasa Venemaa ja tema vaimse liitlase Valgevene toodete täieliku boikoti. Kaubad kadusid lettidelt kiiresti, jättes riiulid ajutiselt tühjaks. Oli neidki kauplusi, mil võttis toodete eemaldamine kauem aega. Rahvas jälgis toimuvat kullipilgul. Ühel hetkel selgus, et ka paljude poolt palavalt armastatud Borjomi vesi on pesuveega välja heidetud, kuid põhjus oli aus – firma omanikeringi kuuluvad sanktsioneeritud venelased. Nii mõnigi oli üllatunud, et see jook ei ole läbi ja lõhki Gruusia toode.