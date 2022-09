Hinnatõus panga silmade läbi: inimesed vajavad laenu aina enam

Coop Panga tarbimisfinantseerimise juht Jörgen Jõulu sõnul tingis muudatuse klientide tagasiside ja viimase aja majandusolukord: hinnatõusust ja inflatsioonist tingituna on kasvanud kõigi peamiste väikelaenu kasutusvaldkondade hinnad ning pikem tagasimakseperiood aitab hoida laenu tagasimakse suuruse jõukohasena.



„Oleme saanud klientidelt juba mõnda aega tagasisidet, et 15 000-eurone maksimaalne väikelaenu summa ei olnud paljudele enam piisav selleks, et teha näiteks investeering kodu küttesüsteemi väljavahetamiseks või uuema, väiksema kütusekuluga auto soetamiseks,“ sõnas Jõulu. Kui seni oli väikelaenu ülempiiriks 15 000 eurot ja laen tuli tagastada hiljemalt kuue aasta jooksul, siis nüüd on maksimaalne summa 25 000 eurot ja tagasimakseperiood pikendatud kuni 10 aastani.