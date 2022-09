Delfi lugeja sõnul on hüppeliselt tõusnud pelletite ehk küttegraanulite hind. Pelletid on üks hinnatumaid taastuvenergia materjale, kuna asendavad gaasi, naftat või põlevkivi. „Maksin ühe kuu küttekoguse eest üle 453 euro. Mulle öeldi, et järgmine partii on veelgi kallim. See on juba kullaga kütmine,“ rääkis hinnašoki osaks saanud klient.