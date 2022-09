Euroopa ellujäämisplaan: elektri hinna ülempiir paneks selle langema

Plaani mõte on, et valitsused saaksid hakata maksustama neid tootjaid, kes teenivad börsil gaasijaamade kõrgeks aetud hinnaga hiigelsuuri kasumeid. Seejuures puudutaks see üksnes neid tootjaid, kes gaasi ei kasuta. Maks tähendaks sisuliselt seda, et osa, mis ületab 200 eurot MWh kohta, kogub riik kokku ning jagab ümber ettevõtetele ning kodumajapidamistele, et neid toetada. Teisalt on teada, et elektri hinna määravad praegu gaasijaamad. Selline plaan võimaldaks komisjoni sõnul tekitada kunstlikult olukorra, kus tarneahelad toimivad justkui tavapäraselt ja kogu süsteemi ei mõjuta gaasi hind, mille Venemaa on relvaks muutnud.