Päev börsil: Balti börsil möödus päev tagasihoidlikult

USA aktsiad tõusid, kuna investorid valmistusid Föderaalreservi jätkuvateks agressiivseteks intressitõusudeks. Keskpank on jätkuvalt pühendunud inflatsiooni taltsutamisele ja turg usub üha enam, et see tähendab, et keskpank tõstab 0,75 protsendipunkti võrra baasintresse hiljema sel kuul.