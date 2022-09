Eesti Energia: kui Euroopa Liidus kehtestatakse hinnapiir, võib tekkida elektri defitsiit

Ärileht võttis ühendust Eesti Energiaga, kelle sõnul pole Euroopa Liidu plaan eriti pädev. „Kui elektrile kehtestatakse hinnapiir 200 eurot MWh kohta, siis tekib küsimus, miks peaks turule oma pakkumise tegema need elektritootjad, kellel elektri tootmise hind on kallim kui 200 eurot MWh?“ küsis Eesti Energia kommunikatsioonijuht Reimo Raja.

Euroopa Liidu plaan seisneb selles, et valitsused saaksid hakata maksustama neid tootjaid, kes börsil gaasijaamade tõttu tekkinud hinna tõttu teenivad üle 200 eurot MWh. Seejuures puudutaks see vaid neid tootmisi, mis gaasi ei kasuta. Maks tähendaks seda, et summa, mis ületab 200 eurot MWh eest kogutaks riigi poolt kokku ja jagataks ümber ettevõtetele ning kodumajapidamistele, et neid toetada.