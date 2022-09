Wise Platvorm käivitab teenuse SWIFT Receive

Paljud neopangad ei ole SWIFTiga ühendunud, sest süsteemiga liitumine on aja- ja ressursimahukas. Tänu Wise’i SWIFT Receive'i teenusele saavad ka need pangad SWIFTi tõhusatest ja turvalistest rahvusvahelistest maksetest osa. Lisaks võimaldab funktsioon juba SWIFTiga liitunud finantsasutustel minna üle Wise'i teenusele ning hallata sissetulevaid SWIFT-makseid kiiremini, soodsamalt ja mugavamalt. Siiani on Wise Platvorm võimaldanud partneritel raha soodsalt ning kiirelt saata, nüüd saab seda samal moel ka vastu võtta.