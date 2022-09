FinanceEstonia toetab erasektori loodavat positiivset krediidiregistrit

FinanceEstonia toetab ettepanekuid, mille eesmärk on muuta laenuturg läbipaistvamaks, parandada andmete kättesaadavust ja kvaliteeti ning soodustada vastutustundlikku krediidi andmist.

Register peaks sisaldama positiivset krediidiinfot

FinanceEstonia juhatuse esimehe Kaido Saare sõnul ei ole krediiditeave ainult positiivse registri info, vaid hõlmab tervikuna nii positiivset infot (laenutaotleja kohustused), negatiivset infot (maksehäired) kui ka näiteks krediidiraporteid ja krediidiriski hindamise meetodeid (skooring, reiting) üldisemalt.

Need kõik vajaksid turuosaliste sõnul paremat reguleerimist, kuid antud väljatöötamiskavatsuse raames on FinanceEstonia hinnangul mõistlik keskenduda kitsamalt positiivsele registrile ning sellest tulenevalt ka krediidibüroode tegevuse reguleerimisele.

Teemad nagu näiteks negatiivne register on sedavõrd mahukad, et regulatsiooni menetlemise kiiruse huvides on kohane keskenduda esmajärjekorras positiivse registri temaatikale. Krediiditeabe jagamise regulatsioon loob FinanceEstonia hinnangul eeldused, et hiljem liikuda edasi nn negatiivse registri regulatsioonile.

Isikuandmete kaitse üldmäärus pakub võimalusi

FinanceEstonia on seisukohal, et andmekaitse regulatsioon GDPR võimaldab positiivse krediidiregistri loomist. Toimivad positiivsed krediidiregistrid on tänaseks olemas enamikes Euroopa Liidu riikides, kus sarnaselt Eestiga kohaldub GDPR.

See tähendab, et positiivset krediiditeavet on võimalik töödelda seaduse alusel ilma laenuvõtjalt täiendavat nõusolekut saamata. Kogutavate andmete maht peab seejuures olema minimaalne ning vastama kõigile teistele GDPR-ist tulenevatele andmete töötlemise põhimõtetele.

Registrit peaks pidama erasektor