Kinnisvaravaldkonna idufirma kaasas taas tuntud investoritelt raha

„Üürikinnisvara haldus on tõeliselt miljonite ülesannete valdkond, kus on igapäevaselt palju erinevaid ja korduvaid ülesandeid. Isegi kui kasutatakse erinevaid programme koos Exceliga, on üürileandjatel ja kinnisvara halduritel endiselt raskusi oma manuaalse töö automatiseerimisega, mis moodustab 70% nende igapäevastest ülesannetest. See omakorda muutub kitsaskohaks kinnisvaraportfelli kasvamisel, mis mõjutab ROI-d (investeeringute tootlust - toim.) ja üürnike rahulolu,“ ütles Bidrento tegevjuht ja kaasasutaja Taavo Annus.