Läti Rimi külmutab saja toote hinnad. Eestlane jääb pika ninaga

Läti Rimi alandab kõigis oma kauplustes 100 populaarseima toote hinnad ja fikseerib need selle aasta lõpuni . Lätis valitseb toiduainete jaemüügis tihe konkurents ning hiljuti on tulnud turule uusi tegijaid, mis sunnib jaemüüjaid konkureerima ka hinna alusel. Läti statistikaameti andmetel tõusis juulis Läti keskmine tarbijahinnatase võrreldes eelmise aasta juuliga 21,5%.

„Kuna inflatsioon on tõusuteel, saame oma partneritelt iga päev kümneid taotlusi tootmiskulude ja tootehindade tõstmiseks, mis kahjuks peavad kajastuma poe pakkumises,“ sõnas Läti Rimi juhatuse esimees Valdis Turlaid. Ta lisas, et seetõttu on nad kehtestanud hinnakujundusprogrammi, et kliendid saaksid olla kindlad, et saavad osta hädavajalikke igapäevaseid tooteid püsiva ja konkurentsivõimelise hinnaga keerulistes sügis-talvistes tingimustes.