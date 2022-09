Terviseameti endine juht Üllar Lanno leidis uue töö

Lanno selgitab, et vahepealne aeg kulus arstikutse taastamisele, mis läks edukalt – alates 2. juunist on ta kirjas terviseameti tervishoiutöötajate registris üldarstina. Confido omanikud kutsusid Lanno ettevõtet juhtima. Juunist alates on Lanno Confido Clinic OÜ juhatuse liige.

Lanno märgib, et tal oli uue tööandja leidmiseks ka muid variante. „Confido on täna juba väga selge kvaliteedimärk. Mõned päevad tagasi avaldatud uuringus oli Confido atraktiivsuselt teine tööandja arstiteaduskonna inimeste seas,“ ütleb ta.

Lanno vihjab, et kui seni on Confido olnud Eesti-keskne, siis lähitulevikus on plaanis laieneda ka lähiriikidesse.

Terviseameti endine juht Üllar Lanno usub, et tulevad koroonaviiruse puhangud on järjest väiksemad ega hakka tulevikus tavapärast elurütmi oluliselt segama. Lanno märgib, et järgmine oht riigi tervishoiule võib olla tingitud olukorrast, kus leiavad aset ulatuslikud inimeste ümberpaiknemised. „Kui inimesed Aafrikast hakkavad kõrge temperatuuri tõttu põhja poole tulema. See võib tuua mõningate viiruste ülekandumise kaasa inimestele, kes seni pole taoliste viirustega kokku puutunud,“ ütleb Lanno ning lisab, et sama olukord võib tekkida ka laiaulatusliku sõjakolde ajal, mil inimesed liiguvad ühest piirkonnast teise.

„Kui sõjapiirkonnast tulevad inimesed on vähem vaktsineeritud, siis nende viiruse kanduvusvõime on teistega võrreldes kõrgem. Ukrainlasi pole Eestisse veel väga palju tulnud, aga nende vaktsineerituse tase on 30 protsenti. Kui neid oleks palju, siis nad põeks seda enda keskel läbi ning see tõstaks ka üldist haigestumist,“ ütleb ta.