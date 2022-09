Telenäost investoriks. Noorte suur eeskuju lõi oma investeerimisfondi

Lisaks oma teleesinemistele „The Kardashians“ ja „Keeping Up With the Kardashians“ juhib Kardashian aluspesuettevõtet Skims, mille väärtus on hinnanguliselt 3,2 miljardit dollarit. Ühtlasi tõi ta käesoleval aastal turule nahahooldussarja SKKN BY KIM. Kardashian jõudis 2021. aastal Forbesi maailma miljardäride nimekirja osaliselt tänu oma tööle Skimsis. „Põnev on istuda maha nende asutajatega ja välja selgitada, mis on nende unistus,“ ütles Kim WSJ-le. „Ma tahan toetada seda, mis see on, mitte muuta nende DNA-d, lihtsalt toetada ja viia nad uuele tasemele.“