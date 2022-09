Rekordiline tõus. Euroopa keskpank otsustas tõsta intresse 0,75 protsendi võrra

„See oluline samm kiirendab üleminekut baasintressimäärade praeguselt väga toetavalt tasemelt tasemeni, mis tagab, et inflatsioon naaseb aegsasti EKP poolt keskpika aja eesmärgiks seatud 2% juurde. Praegusest hinnangust lähtuvalt kavatseb EKP nõukogu baasintressimäärasid järgnevate istungite jooksul veelgi tõsta, et pärssida nõudlust ja pakkuda kaitset inflatsiooniootuste pideva tõusu ohu vastu,“ teatas keskpank.

Enne tänast kohtumist prognoositi, et keskpank võib tõsta intresse kas 0,5% või 0,75%. Reuters kirjutas täna hommikul, et suurema tõusu tõenäosus on 80%.