Omanike keskliit: energiatoetused ei järgi võrdse kohtlemise põhimõtet

Omanike keskliidu esimehe Priidu Pärna sõnul on erinevalt eelmisest aastast oluline ja positiivne muudatus, et toetust ei tule eraldi taotleda ja see rakendub tarbijale automaatselt. Toetused on siiski vaid leevendus probleemile ja oluliselt rohkem raha tuleb tarbijatel kõrgete energiahindade juures taskust välja käia nagunii. Samuti ei arvesta toetused suurperede olukorda, kelle elektritarbimine on võib olla leibkonna suurusest tulenevalt oluliselt suurem.