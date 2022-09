KUULA | Kuidas efektiivselt ja tulemuslikult värvata

Ettevõttesse just sellise inimese palkamine, keda sinna kõige rohkem vaja on, pole sugugi lihtne. Siinkohal ongi hea kaasata pikaajalise tegutsemiskogemusega personilibüroo, kus teatakse täpselt, mis on värbamise juures peamine ja missugune on efektiivse värbamise eeltöö. Et suure kontaktivõrgustikuga büroo leiab kiiresti õige inimese, on elementaarne, kuid vähemtähtis pole ka see, et värbaja aitab ettevõttel näha oma firma kuvandit ja vajadusel seda paremaks muuta.