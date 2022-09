Bolt ja ESTO käivitavad järelmaksuteenuse Bolt Pay Later

Bolt Pay Later pakub oma klientidele võimalust kasutada järelmaksuteenust kuni 2000 ESTOga koostööd tegevas veebipoes Eestis, Lätis ja Leedus. See annab kasutajatele juurdepääsu ühele suurimale järelmaksuvõimalusega partnerpoodide valikule kogu Baltikumis. Kliendid saavad oma ostude eest tasuda 30 päeva jooksul ilma lisatasudeta. Teenust saavad kasutada juba olemasolevad ESTO kliendid ning uued kasutajad, kes valivad ESTO keskkonnas Bolt Pay Later järelmaksuvõimaluse.

ESTO Grupi tegevjuht Mikk Metsa ütles, et ettevõte on pakkunud oma kasutajatele vabadust hiljem ostu eest tasuda juba viis aastat. „Selle aja jooksul oleme pidevalt kasvatanud oma kasutajate ringi ja üht suurimat partnerpoodide võrgustikku Balti riikides. Bolti kaubamärgi tuntus aitab meil laiendada oma teenust veelgi rohkematele klientidele ja meil on selle võimaluse üle väga hea meel,“ ütles Metsa.

Bolti arendusjuht Sergei Basalyga märkis, et üle maailma tehakse Bolti platvormil igas minutis tuhandeid makseid. „Püüame oma klientidele pidevalt pakkuda mugavamaid maksevõimalusi ning partnerlus ESTOga on esimene samm selles suunas,“ lisas ta.

Bolt Pay Later järelmaksuvõimalust ei saa kasutada Bolti pakutavate teenuste eest tasumiseks. See tähendab, et Bolti rakenduse kasutajad maksavad oma toidu kohaleveo või sõiduteenuste eest nii, nagu varem, kasutades pangakaarti, Bolti saldot või sularaha. Bolt Pay Later järelmaksuvõimalus on avatud kõigile, mitte ainult Bolti klientidele.