Coop liisingu juht: keskmine liisitud elektriauto maksab ligi 80 000 eurot

Samas moodustab nende osakaal uute sõiduautode kogumüügist kõigest veidi üle 3 protsendi. Euroopas tervikuna on elektriautode turuosa märgatavalt suurem – ligi kümnendik uutest autodest on elektrilised. Seega kasv on suur, kuid arvuliselt ostetakse elektrisõidukeid Eestis endiselt vähe. Ühes kuus müüakse meil sama palju uusi Toyota sisepõlemismootoriga sõiduautosid kui poole aastaga kõikide markide elektriautosid kokku.

Nõudlus elektriautode vastu on tagasihoidlik mitmel põhjusel. Alles sel aastal on tekkinud turule vähegi arvestatav valik elektrimootoriga sõidukeid, kuid endiselt pärsivad nende saadavust kiibi- ja tarneprobleemid. Kõige peamine takistus on aga kõrge hind. Eesti autoostja eelistustele ja nõudmistele enam-vähem vastav elektriauto maksab 50 000-60 000 eurot. See on kolmandiku või suisa poole rohkem kui ollakse harjunud maksma uue sisepõlemismootoriga auto eest.

Coop Pangast liisitud elektriautode keskmine hind on 79 000 eurot. Kõige rohkem on finantseeritud Audi elektrilise linnamaasturi e-tron liisimist, keskmise hinnaga 90 000 eurot. Ka AMTELi andmetel ostetakse Eestis konkurentsitult kõige enam just Audi elektriautosid – kaheksa kuuga 98 sõidukit. Teist kohta hoiab 54 müüdud autoga ligi poole odavam Škoda elektriline linnamaastur Enyaq. Kolmas positsioon on Mercedes-Benzil, kellel on praegu suurim valik elektriautosid.

Pea sama palju on ostetud „Eesti aasta auto 2022“ tiitliga pärjatud Hyundai elektrimobiili Ioniq 5 ja palju kiidetud sportautot Porsche Taycan. Üle 150 000 euro maksev Porsche Taycan GTS Sport Turismo on ühtlasi Coop Panga liisinguportfelli kõige kallim elektriauto.

Selle müügistatistika põhjal ostavad uusi elektriautosid eelkõige edukad ettevõtjad ja kõrgepalgalised spetsialistid. Inimesed, kelle jaoks on auto enamat kui lihtsalt tarbeese, kuid lisaks on neile tähtis ka roheline maailmavaade. Nemad hakkavad lähitulevikus oma kogemuse põhjal otsustama, kas ühendada elektrijuhtme taha ka neile kuuluvate ettevõtete autopark.