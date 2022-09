Päev bösil: keskpanga intressitõus viis indeksid langusse

Tegu on suurima tõusuga keskpanga ajaloos. „See oluline samm kiirendab üleminekut baasintressimäärade praeguselt väga toetavalt tasemelt tasemeni, mis tagab, et inflatsioon naaseb aegsasti EKP poolt keskpika aja eesmärgiks seatud 2% juurde,“ selgitas keskpank on samme. Pikemalt saab lugeda siit!