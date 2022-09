KALKULAATOR | Euribor on järsult tõusnud. Kui palju muutub mu laenumakse kallimaks?

Tulenevalt sellest, et keskpank hakkas inflatsiooni ohjamiseks juulis pihta intresside tõstmise tsükliga on hakanud ka tõusma euribor, kuid see on oma olemuselt ettevaatav. Ehk kui rahaturud prognoosivad, et järsk intressitõus tuleb, kajastub see ka juba ette euriboris. Nii ka hiljuti juhtus: näiteks on 12 kuu euribor tõusnud viimase kuu ajaga 0,8 protsenti 1,903 protsendini, 6 kuu euribor enam kui 0,6 protsenti 1,354 protsendini.