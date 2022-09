Eesti kaubandus-tööstuskoda tegi ettepaneku pikendada erandit, millega ei maksustata annetusi Ukraina abistamiseks

Praeguse tulumaksuseaduse kohaselt ei maksa residendist juriidiline isik tulumaksu Ukraina territoriaalse terviklikkuse ja suveräänsuse säilitamiseks ning sihtotstarbeliselt humanitaarabi andmiseks ja korraldamiseks tehtud annetustelt ja kingitustelt, kui need on tehtud 2022. aasta 24. veebruarist kuni 31. detsembrini järgmistele juriidilistele isikutele:

Kaubanduskoja hinnangul on erisus töötanud hästi ning julgustanud Eesti ettevõtjaid Ukraina abistamiseks annetusi tegema. Kuna sõjategevus Ukrainas ei ole lõppenud, siis vajab Ukraina jätkuvalt oma toetajate abi. Seetõttu on hädavajalik pikendada ajutist erisust vähemalt aasta võrra. See samm annab ka ettevõtjatele selge sõnumi, et Eesti riik peab endiselt oluliseks annetuste tegemist Ukrainale ning ei kogu nende annetuste pealt tulumaksu. Koda rõhutab, et Eesti ettevõtjatel on jätkuvalt soovi aidata Ukrainat ning teha annetusi Ukraina heaks.