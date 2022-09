Eesti idufirma lubab energiarevolutsiooni, mis pöörab rohepöörde pea peale

Ettevõtte ühe asutaja ja juhi Kristjan Tiigi sõnul on seni lähtutud arusaamast, et fossiilsetes kütustes on kindel hulk energiat – see aga kehtib n-ö tavapõlemise puhul. Efenco patenteeritud plasmapõlemislahendus võimaldab kütusest kätte saada vähemalt viiendiku võrra rohkem energiat, vähendades seejuures heitmeid pea poole võrra. „Äärmiselt oluline on märkida, et meie tehnoloogia kasutuselevõtt ei eelda infrastruktuuri muutust, vaid selle saab lihtsalt lisada olemasolevatesse põlemiskambritesse,“ ütles Tiik.