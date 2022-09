Kuningliku kinnisvarafirma pärlid ei peitu enam Londoni kesklinnas, vaid merepõhjas

The Crown Estate on sisuliselt kuninglik kinnisvarafirma, mille omanikuks on valitsev monarh. See tähendab, et omanikustaatus pole isikuline, vaid tuleneb ametist. Alates eilsest on seega riigi ühe suurima kinnisvarahaldaja uueks omanikuks kuningas Charles III. Sealjuures pole kuninglik perekond seotud Crown Estate'i juhtimisega, samuti ei saa kuningas oma osalust firmas müüa.