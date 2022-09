Kanada ei plaani kuningannat uue kuninga vastu vahetada

Kuningannat Elizabeth II on kujutatud Kanada müntide tagaküljel ja plastist valmistatud 20-dollarilisel pangatähel, mis võeti esimest korda kasutusele 2011. aastal. Kuninganna surma tõttu võiks nüüd pangatähtedele panna kuninga Charles III pildi, kuid riigi keskpanga sõnul on see valitsuse otsustada.