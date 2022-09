Enefit Greeni suurim uus tuulepark alustab tootmist järgmise aasta aprillis

Enefit Greeni nõukogu esimees Hando Sutter lausus, et tuuleenergia tootmise suurendamine leevendab energiapuudust ja toob tarbijate jaoks elektri hinda alla. „Kõige pikema mõjuga lahendus energiakriisile on taastuvenergia lisandumine ja neid investeeringuid soodustava finantskeskkonna hoidmine,“ sõnas ta.

Enefit Greeni tegevjuhi Aavo Kärmase sõnul tegutseb ettevõte Leedu energiaturul aktiivselt nii elektritootja kui ka uute jaamade arendajana. „Meil on Leedus ehituses kaks tuuleparki ja nende rajamiseks on sõlmitud pikaajalised elektrimüügilepinguid klientidega, kes soovivad energiahinna mitmeteks aastateks fikseerida. Sellised pikad lepingud muudavad uute taastuvelektri jaamade ehitamise äriliselt võimalikuks ja annavad kliendile kindlustunde kõikuvate energiakulude suhtes,“ ütles Kärmas.

Enefiti Leedu tegevjuht Vytenis Koryzna märkis, et ettevõttel on Leedus 100 000 klienti, kes soovivad just kohapeal toodetud rohelist energiat tarbida. „Klientide rolli tähtsuse rõhutamiseks otsustasime anda Akmene tuulepargi kahele tuulikule nimed klientide järgi. Üks turbiinidest saab nime äriklient Roquette Amilina järgi, kes esimesena sõlmis pikaajalise elektrimüügilepingu. Teine uue pargi tuulik saab nime Povilas Petrauskase järgi, kes oli meie 100 000ndes klient Leedus,“ ütles Koryzna.