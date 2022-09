FOTO | Tallinn sai uue büroohoone võrra rikkamaks

Murer nendib, et üldine ehitushinnakasv on see, mis osutab täna bürooarendustele väljakutseid. „Kuigi ehitushinnad survestavad arendajaid tõstma uute büroohoonete ruutmeetrihinda, siis konkurents büroopinna turul on tugev ja hinnad tase püsib stabiilsena,“ selgitas Murer. Paljud on pannud Kaamos Kinnisvara juhi sõnul projekte ka seepärast pausile.