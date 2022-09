FOTOD | Vaata järele: Lasnamäel asub Eesti kõige kaunim kortermaja

Kodumaja ümbruse kaunistamisel pole aga sugugi mängus olnud disainerite või haljastusfirmade käsi, vaid kõik lahendused on loonud ja ka ellu viinud majaelanikud ise, räägib uhkusega KÜ Pallasti 34B juhatuse liige Tatjana Beljajeva.



Pikaajalise ühistöö tulemusena, mille eestvedajaks korteriühistu juhatus, on väikesest paneelmaja õuealast saanud elanikele hubane ja kutsuv ajaveetmiskoht. Õuele on loodud erinevaid tsoone, kus on hea koos käia, silmailu pakuvad keskkonda sobival valitud taimed, kuid maja juurest leiab ka ka korraliku, tõkkepuuga parkla. „Näiteks majast veidi eemale on loodud ka korralik suitsetamiskoht – suitsumehed saavad seal oma sigareti ära tõmmata, ei mingeid maha pillutud konisid ega koridorides tossutamist,“ tunneb Beljajeva heameelt.



Tema sõnul on nende väikese, 35 korteriga korrusmaja rahvas ühtehoidev, justkui suur ja sõbralik pere. „Enamik meist on siin juba pikemalt elanud, lausa üle 30 aasta. Kõigi soov oli, et teeme oma kodu korda,“ räägib ta. Maja renoveerimisotsuseni jõuti näiteks rahulikult ja kõigest üheainsa koosolekuga – nüüd tuntakse juba paar aastat ühiselt rõõmu kauni välisilme, remonditud koridoride, korraliku soojustuse ja hea sisekliima üle. Majaseina ehib aga fassaadile maalitud liivakell – seinamaaling saadi Tallinna linnalt, kavandi autor ja teostaja Andreas Luigas.



„Maja on nüüd nii ilus,“ rõõmustab KÜ juhatuse liige. „Majas on selline suur korda tehtud saal ja kui remont läbi sai, tulime kõik sinna kokku, tegime pidulaua, tantsisime, rõõmustasime,“ meenutab Beljajeva. Üheskoos seistakse ka selle eest, et kodumaja ning selle ümbrus jätkuvalt heas korras püsiks.



„Pallasti 34b on üks väljapaistvamaid eduka ühistegevuse praktikaid,“ tunnustas EKÜL-i juhatuse esimees Andres Jaadla. „See on hea näide sellest, et koosmeeles tegutsedes jõuab korteriühistus kaugele ja mis peamine – saab oma kodu korda.“



Kindlat retsepti, mis aitaks korteriühistul edukalt tegutseda, Beljajeval pole, küll aga annab ta ühe märksõna – sõbralikkus. „Kui inimestega sõbralikult rääkida, saab palju ära teha. Tuleb lihtsalt rahulikult selgeks teha, et iga maja vajab hooldust, kaasajastamist, muidu pole seal hea elada,“ soovitab Eesti kõige kaunima kortermaja ühistujuht.



Eesti korteriühistute liit (EKÜL) ootab täna viimast päeva korda tehtud kortermaju ja tegusaid ühistuid tänavusele korteriühistute konkursile.



Kandideerimistaotlus ja fotod tuleks saata aadressile [email protected] hiljemalt 9. septembriks. Konkursil on kolm erinevat kategooriat: tiitlile „Edukaim renoveerimisprojekt 2022“ saavad kandideerida korteriühistud, kes on ellu viinud kortermaja osalise või tervikrenoveerimise.



Kategoorias „Ilus koduümbrus 2022“ oodatakse kandideerima neid korteriühistuid, kes on muutnud oma kodumaja ümbruse ilusaks ja elukeskkonna meeldivaks. Tänavuse parima korterijuhi tiitlile oodatakse aga kandideerima ühistujuhte, kelle eestvedamisel tegutseb toimiv ühistu ja kes on saavutanud ühistu liikmete tunnustuse.