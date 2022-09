Päev börsil: börsiettevõtte Modera tulemused rõõmustasid aktsionäre ja panid aktsia tõusma

Modera teatas täna, et tänavuse esimese poolaasta käibeks tuli 653 976 eurot, mis teeb aastaseks kasvuks 59%. Puhaskahjumiks kujunes 306 714 eurot. Eelmisel aastal börsile tulle prognoosis firma, et sel aastal saavad kogutulud olema (sh toetused) 1,57 miljonit eurot ning kahjum 980 000 eurot. Ühtlasi teatati, et plaanitakse uut rahakaasamist, millest saab pikemalt lugeda siit.