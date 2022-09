Eesti Energia pressiesindaja Mattias Kaivi sõnul pole hetkel näha, et nende klientide maksekäitumine oleks oluliselt aastaga muutunud. Võlgnike arv on püsinud samal tasemel, mis oli enne elektrihinna märkimisväärset tõusu alates 2020. aastast. Kaiv märkis, et hinnatõusust tingitud suuremate arvete tõttu on ligi kolmandiku võrra suurenenud võlasumma.