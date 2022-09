Keskpanga raske võitlus inflatsiooniga

Keskpanga rekordiline intressitõus

Euroopa Keskpank võtab ralliva inflatsiooni kontrolli alla saamist tõsiselt. Sellise sõnumi saatis neljapäeval kogunenud keskpankurite nõukogu, kes otsustas tõsta euroala kolme peamist intressimäära 0,75% võrra. Keskpanga ajaloos on nii suur tõus ette võetud varasemalt vaid ühel korral. Nii tõusis krüptilise kõlaga refinantseerimisoperatsioonide intressimäär 1,25%, laenamise püsivõimaluse intressimäär 1,50% ning hoiustamise püsivõimaluse intressimäär 0,75% juurde.

Ränga intressitõusu pehmendamiseks teatas keskpank ootuspäraselt, et jätkatakse varaostuprogrammi raames laekuvate tagasimaksete reinvesteerimist võlakirjaturul. Taolise, ühe käega annan, teisega võtan, tegevuse mõte seisneb ennekõike vajaduses hoida euroala väga erineva tugevuse ja võlakoormusega majanduste jaoks laenamise hind talutaval tasemel. Sellegipoolest on Itaalia ja Saksamaa 10-aastase valitsusvõlakirja spread ehk intressimäära erinevus viimastel päevadel kärisenud juba 2,3% suuruseks.

Võideldes tulega tule vastu

Rekordiline intressitõus praeguses majanduskeskkonnas on pehmelt öeldes vastuoluline. Usuvad ju analüütikud juba üsna konsensuslikult, et euroala on kas sisenenud või iga hetk sisenemas majanduslangusesse, mis puhul rahapoliitikat tavaliselt hoopis leebemaks keeratakse. Kuid tundub, et hetkel on keskpanga jaoks majanduslangusest veel hullem stsenaarium pikaajaline kõrge inflatsioon.

Kui lähtuda vaid inflatsiooninumbrist, siis tõepoolest – augustis ületas euroala tarbijahindade kasv juba 9%. Ilma igasuguse taustateadmiseta võiks see iseloomustada mõnda huugavat arengumaa majandust, kus nõudluse-pakkumise tasakaalu leidmiseks peaks keskpank hapnikukraani kärmelt koomale keerama. Ent euroala probleem on ju hoopis rekordilised energiahinnad. Nende alla toomine intressimäära tõstes on kas võimatu või siis väga-väga valus.