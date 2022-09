Eesti ettevõtja Londonist: eriti suur kurbus tuli sisse. Nagu oma vanaema oleks lahkunud

Carrort Carsi eestlasest omanik Aulik on Inglismaal elanud pikki aastaid. Nii kaua, et aktsenti on tunda, aga eesti keel on siiani väga heal tasemel. Tema ettevõte on võrreldes tavaliste taksofirmadega glamuuresem. Palju on neil ettevõtetest kliente, kus sõitjateks tihti tippjuhid ise. 8. august mõjus aga kõikidele londonlastele, olgu tippjuhid või taksojuhid, võrdselt šokeerivalt ning isegi naljahambad muutusid emotsionaalseks.

Sellise sündmuse puhul küsitakse ikka, et kus te olite, kui sündmusest teada saite ning siinkohal veel lisaks, et sündmuste kulg viitas juba varakult, et midagi on kuningannaga väga halvasti.