Head uudised Soomest. Piirkonnale ülioluline uus energiatootja näitas lõpuks võimu

Samal ajal kui Euroopa vajab iga megavatti, suutis Soome uusim reaktor reede hommikul täita kaua oodatud eesmärgi. Selle täisvõimsus on 1600 megavatti. Samal ajal on Soome võrguettevõte Fingrid hiljuti teada andnud, et Soomes võib saabuval sügis-talvel ette tulla elektrikatkestusi. Euroopa seisab silmitsi viimaste aastakümmete kõige hullema energiakriisiga.

Reaktor on seisnud silmitsi raskustega. Viimati alles neljapäeval, kui Fingrid pidi käivitama kaks avariijaama, et elektrit puudu ei jääks. Sel päeval ei suutnud jaam 1000 megavatini jõuda. Eestis on samal eesmärgil ootel Kiisa avariijaam, mida on Eestis ka aeg-ajalt vaja olnud.