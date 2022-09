VIDEOD | James Bondi stiilis superjaht vajus õnnetuse järel merepõhja. Miks?

Jahi omanik on väidetavalt Šveitsi ärimees ning õnnetuse põhjuseks oli GPSi häire. Usalda veel nutikaid seadmeid. GPSi tõrge põhjustas selle, et alus seilas vaid 15 meetri kaugusele rannikust, sõitis otsa seal olnud kividele ja vesi hakkas sisse tulema. Jaht läks ümber ja siis vajus põhja.

Ülal videos olev punane piire on mõeldud selleks, et vältida aluselt tuleva kütuselekke levikut. Tõsi, selle õnnetuse puhul kütusepaak viga ei saanud ning rannik seetõttu reostuse all ei kannatanud.