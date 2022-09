Soomes leiti üks huvitav viis, kuidas riigi energiakulusid veidi alla tuua

Outshine OÜ tegevjuht Jani Lepistö ütleb, et enamik reklaamtahvleid kasutab vaid väikest osa oma maksimaalvõimsusest. Lepistö sõnul kasutatakse pimedal ajal vaid 5-10% maksimaalsest võimalusest ning päevasel ajal jääb see alla 30 protsendi.

Ta toob välja, et tegemist on justkui mobiiltelefoni ekraaniga, mis automaatselt välise valguse heleduse tasemele reageerib. Päikeselise ilmaga on rohkem heledust, et reklaame oleks näha.

Vajadusel saab ekraane käsitsi veelgi tumendada, kui need näiteks elurajoonides kedagi häirima hakkavad. Põhja-Soomes on ekraanid mõnikord öösiti kinni keeratud.

Lepistö sõnul võib tuleval talvel, kui elektrit napib, ekraane tumedamaks keerata või öösel kinni panna. Outshine tegi juba selle nädala alguses, et õhtuti ja öösiti on valgus vaid mõni protsent maksimumist.

Lepistö ütleb vaid, et turvalisuse huvides peaksid need vähemalt kesklinnades pidevalt põlema.

Soome valitsus on soovitanud elanikel vähem energiat tarbida ning üheks soovituseks on see, et duši all käimine võiks võtta maksimaalselt 5 minutit aega. Viimane sarnane kampaania pärineb 1970ndatest.