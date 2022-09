Kell tiksub. USAs ei ole megavõidu saanud lotovõitja veel välja ilmunud. Tal on veel kolm valikut

Illinoisi reeglid näevad ette, et võitjal on aasta aega, et võit välja võtta, kuid kaks kuud, et omada valikut – kas võtta summa korraga välja või jagada see 30 aasta peale makstavateks summadeks. Enamik võitjaid valib korraga välja võetava summa, mille teel küll summa ise väheneb - siin puhul 1,34 miljardilt 780,7 miljonile dollarile.

See tähendab, et kui võitja ei tule võidupiletiga kohale 27. septembriks, siis jääb vaid 30 aasta variant.

„See otsus tehakse nii nende eest ära,“ ütles Susan Bradley, kes on diplomeeritud finantsplaneerija.

1,34 miljardit oli tolle loto ajaloo teine võidutulemus.

„Sellise suurusega võidu puhul ei ole ebatavaline, et võitja võtab veidi kauem hoogu enne auhinnale järgi tulemust, sest nad võivad soovida saada professionaalset õigusalast ja finantsilist nõustamist,“ arvas loterii korraldaja esindaja.

Mõlemal puhul, kas võtta summa välja korraga või 30 aasta jooksul, on omad plussid ja miinused ning proffide abi on kahtlemata teretulnud. Peamine, et võitja on oma peas kõik korda saanud.

Kui võitja valiks siiski 780,5 miljonit, siis peaks ta maksma lisaks veel 24% föderaalseteks maksuks, mis teeb 187,3 miljonit. 4,95% läheks veel ka osariigi maksuks, mis tähendab 38,6 miljonit dollarit. Võitjale jääks nii 554,6 miljonit dollarit.

30 aasta jooksul välja makstav summa on mõeldud neile, kes soovivad raha saada jupikaupa. See tähendaks konkreetsel puhul 44,6 miljonit dollarit aastas miinus maksud. Sellisel juhul peab aga raha saaja mõtlema sellele, mis saab siis, kui 30 aasta pärast raha enam ei tule. Ekspert soovitab neile inimestele, et nad paneks igal aastal osa rahast lihtsalt kõrvale. Ajalugu teab aga piisavalt neid juhtumeid, kus kohe suure summa raha võtnud inimesed on ammu enne 30 aasta möödumist laostunud või siit ilmast traagiliselt lahkunud.

Oluline on mainida seda, et Illinoisi seadused lubavad üle 250 000 dollarit võitnud inimesed hoida nende enda soovi korral anonüümsena ehk sa ei pea oma näo ja nimega avalikkuse ette ronima.