IT-firma juht: meie sektor seisab suure raputuse lävel?

Eestis on kõige rohkem ükssarvikuid elaniku kohta. Siin loodud start-up-id ja IT-ettevõtted teevad peadpööritavalt kiiret kasvu ja värbavad sadu inimesi, kes hakkavad teenima vähemalt kolmekordset keskmist palka, tihti suuremat kui peaminister ja president. Värbamisspetsialistid kratsivad kukalt ja mõtlevad välja nippe kuidas helgeid spetsialiste endale meelitada ja pakuvad hüvesid ning palka, millest noor koolilõpetaja harva unistada oskaks. Programmeerimise diplom taskus ja ees ootab avar kontor vabaajakeskusega, piiramatus kogustes snäkke ja jooke, hea palk ja meeldivalt mugav töö mõnes prestiižses IT-ettevõttes. Näeme, et palkamise buum ja palgaralli IT-sektoris on läinud nii hulluks, et hakkab iseendale vastu töötama.

Miks hoiduda IT-sektori suurest värbamise buumist?

Usume tulevikku, kus automaatsed lahendused võimaldavad teha ära suurema osa inimeste töödest. Ka Eesti suured tehnoloogia visionäärid eesotsas Jaan Tallinnaga kirjeldavad Matrixi filmi laadset elu, mis saabub 30 aasta pärast ja mille varjupooleks on kasutute inimeste grupp, kes heal juhul saavad kodanikupalka. Palju käegakatsutavam on aga see, mida me näeme enda tööelu jooksul, mis juhtub 2-5 aasta jooksul. Ülepaisutatud nõudlus programmeerijate vastu ei peegelda tegelikku vajadust, tihti palgatakse palkamise pärast, et ettevõtte kiiret kasvu näidata. Investorite lähenemine on siin vanas mudelis kinni. Suurem hulk töötajaid ei võrdu alati efektiivsema tööga ja ka praegune majanduslangus paneb töötajate hulka kriitiliselt hindama ning koondama. Ka uuringud näitavad, et meeskondade puhul ei ole suurem alati parem. Näiteks grupipsühholoogiast tuntud Ringelmanni efekti kohaselt väheneb rühmade kasvades nende tootlikkus. Väheneb motivatsioon ja koordineeritus, sagenevad kommunikatsioonihäired, projekti viivitused ja igasugused vead. Seega oleks mõningatel Eesti IT-ettevõtetel tõenäoliselt 1000 töötaja asemel 500 töötajaga efektiivsem toimetada.

Suure raputuse lävel