Kas inflatsiooni peatamiseks ohverdatakse majanduskasv?

Sügis on alanud maailmamajanduse jaoks teatava paratamatuse tundega. Pessimismi põhjuseid ei ole tarvis kaua otsida – üldine hinnatõus sunnib lääne tarbijaid valikulisemalt kulutama, ärikliima halveneb kogu maailmas ning samal ajal, kui Euroopa jätkab ettevalmistusi „karmiks“ talveks, kasutavad keskpangad iga võimalust, et rõhutada oma vankumatust inflatsioonivastases võitluses, isegi kui selle hinnaks on veel madalamad kasvumäärad või isegi majanduslangus.