UKRAINA MAJANDUS | Ukraina Elon Musk aitas rahva poolt kogutud raha eest osta olulise satelliiditeenuse

See tähendab, et ukraina armeel on nüüd ligipääs ICEYE satelliitide piltidele. Nad saavad kätte kõrge kvaliteediga satelliitpilte nii kiirelt kui võimalik, et saada abi operatsioonide planeerimisel. Satelliidid töötavad igal ajal ja iga ilmaga ning uuendatud pildid tulevad süsteemi iga mõne tunni tagant. Nii saab sõjatandrit jälgida väga täpselt. Üks pilt võib katta 225-kilomeetrise maa-ala.