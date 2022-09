ERISAADE | Kas bussipiletite hinnad rallivad üles ja sohvreid jääb vajaka? Lux Expressi ärijuht: praegu on kriisi eelõhtu

Roos sõnas, et suvi oli firmale igati edukas. „Kipub ikkagi olema selliselt, et kui kütuse hind kasvab, siis inimeste huvi ühistranspordi vastu ka koos sellega. Paraku ei saa ma ka üle ega ümber sellest, et inflatsioon on transpordikulu määrav osa. Kütuse hinnatõus eriti. Sügise osas oleme natuke ärevad,“ viitas ta, et võrreldes suvega ilmselt reisijate hulk väheneb.

Mis toob see kaasa tarbija seisukohast, hinnad kerkivad? Roos sõnas, et teatud korrektiive tuleb tõenäoliselt teha. „Suvehooaja alguses ütlesime küll välja, et piletihindu oluliselt ei tõsta. Loomulikult püüame seda teha nii vähe kui võimalik. Aga jah, päris mööda sellest ilmselt ei saa.“

Ta märkis, et kui inflatsioon on 25 protsendi kandis, siis päris nii otseselt see piletihinda ei jõua. Küll aga tõi ta näiteks, et kui praegu saab Tallinnast Tartusse sõita üldiselt 8-12 euro eest, siis edaspidi võib üks ots olla bussiga 10-14 eurot.

0.25 0.5 0.75 1 1.25 1.5 2 1x Delfi Meedia Erisaade 1x 0.25

0.5

0.75

1

1.25

1.5

2 00:00

Roosi hinnangul aga lörtsib normaalset konkurentsiolukorda see, et riigi poolt korraldatav rongiliiklus toimib odavamate hindadega, kui reaalsed turutingimused praegu on. See aga toob kaasa, et tipptunnil on rongid paksult rahvast täis, seistakse ka püsti. Sinna tormatakse hinna pärast. Tema hinnangul peaks riik tegutsema sel suunal, et turutõrge kõrvaldada. „Ütlen välja väga ebapopulaarse sõnumi, et vähemalt tipptunni ajal peaks rongipileti hind olema kõrgem, et oleks normaalne konkurents ja bussiettevõtete poolt kujuneks korralik pakkumine vastu.“

Roos kirjeldas ka, kuidas busside sõiduplaanide muutmine on pikk protsess. Juurde saab ju panna, aga siis seotakse end pikaks ajaks nende väljumisaegadega, taganeda ei saa. „Piisava liikuvusteenuse korraldamiseks võiks vedajatel olla paindlikum võimalus panna aegu juurde. Kui nõudlus langeb, siis jällegi kärpida. Selle võimaluse puudumine on probleemkoht.“