Saksamaa otsus ajab Euroopa tippametnikel harja punaseks ja teeb elektri kallimaks

Euroopa on sisenemas väga keerulisse talve, kus iga megavatt energiat on arvel ning piltlikult öeldes iga kustutatud tuli rohkem hinnas kui eales varem. Saksamaa on aga otsustanud aasta lõpuks sulgeda kolm tuumajaama nagu nad 2011. aastal otsustasid.

Saksamaa võrguoperaatoritel paluti juulikuus teha stressitest, et teha kindlaks, et võrk külmal talvel vastu peab. Selles olid riskidena sisse kirjutatud nii Venemaa käitumine, Prantsusmaa tuumajaamade hädad põudade tõttu ning ka hüdroelektri tootmise mured mitmetes riikides. Ometi otsustas riik väljuda tuumaelektrist ja sulgeda aasta lõpuks kolm reaktorit. Saksamaa elektritootmisest moodustavad need täna 5 kuni 7 protsenti. Stressitest näitas, et eelkõige mõjutab see otsus Saksamaa naabreid, muutes elektri kallimaks.