Personalijuht uuele tööle kandideerijatele: keda ettevõtted tegelikult otsivad?

„Täna on olukord muutunud. Kuigi töökuulutustes märgitakse endiselt tihti ära see, mitu aastat kogemust võiks kandidaadil olla, siis pigem on see tunnetuslik – väga hea spetsialist võib pärast kaht aastat olla sama osav kui veidi keskmisem spetsialist, kes on sama tööd teinud hulga pikemalt. Kui keegi tunneb, et ta vastab ettevõtte otsitavale profiilile, kuid puudu on mõni aasta nõutud kogemust või on puudu mõni nice-to-have oskus, siis 99% juhul ei tähenda see, et kandideerimisavaldus saadetaks otse prügikasti,“ rääkis ta.