Teenuste eksport jätkas kasvu teises kvartalis

Statistikaameti analüütiku Jane Leppmetsa sõnul on teises kvartalis teenuste väliskaubanduse bilanss sarnases seisus nagu esimeses kvartalis ehk Eesti majandusüksused müüvad mitteresidentidele oma teenuseid rohkem kui sisse ostavad. „Tavapäraselt ongi teenuste eksport importi ületanud ning see on hea tasakaalustaja kaupade väliskaubanduse negatiivsele bilansile,“ lisas Leppmets.