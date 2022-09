Kreeka tõstab esimest korda pärast suurt finantskriisi pensione

Kreeka on alates eelmisest aastast kulutanud elektriarvete hüvitamisele umbes 8 miljardit eurot. Mitsotakis ütles, et toetusmeede jätkub ja madala sissetulekuga inimesed saavad detsembris 250 eurot. Ta lisas, et umbes 1,3 miljonit majapidamist saavad talvel mingisugust rahalist toetust. See läheb tema sõnul maksma 5,5 miljardit eurot.