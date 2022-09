Toiduhinnad on maailmas sel aastal suuremad kui kunagi varem. ÜRO toiduhinnaindeks näitas, et märtsis ja aprillis maksis toit 60 protsenti rohkem kui kaks aastat tagasi. Pärast seda on hinnad mõnevõrra langenud, kuid augustis olid hinnad siiski 40 protsenti suuremad kui 2020. aastal.

Hinnalanguse taga on see, et viimasel ajal on Ukraina taas asunud toiduaineid eksportima, mis katkes vahepeal Venemaa sissetungi tõttu.